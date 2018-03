Rusia celebrará comicios enfrentada al Occidente por ataque a un exespía

El mandatario de Rusia, Vladimir Putin, cerró ayer su campaña de elecciones presidenciales arengando a los rusos a votar y enfrentado sanciones diplomáticas del Occidente.

La primera ministra británica, Theresa May, acusó al Gobierno ruso de estar detrás del envenenamiento, con un agente nervioso de origen soviético, del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia (4 de marzo de 2018) y anunció que expulsó a 23 diplomáticos de la nación.

Skripal fue un doble agente que suministraba información a Reino Unido sobre las identidades de sus colegas de inteligencia rusos que trabajaban en secreto en Europa, cita la BBC.

Aunque las encuestadoras dan una nueva victoria a Putin, la gran intriga es el índice de participación. En las legislativas de 2016 la abstención superó el 50% del electorado.

En estas elecciones están habilitados 110.000 millones de rusos para sufragar. Según los sondeos, el líder ruso ganará con el 70% de los votos, un resultado histórico para el inquilino del Kremlin, que fue elegido por primera vez en 2000 y reelegido en 2004 y 2012, con un paréntesis de cuatro años como primer ministro (2008-2012). Actualmente el mandato dura 6 años.

En segundo lugar en intención de voto se sitúa el candidato comunista, el millonario estalinista Pável Grudinin, con el 7%, seguido por el veterano líder ultranacionalista, Vladimir Zhirinovski, con el 6%.

A ellos se suman la presentadora Ksenia Sobchak; Grigori Yavlinski, fundador del partido Yábloko; Serguéi Baburin, del partido Unión Rusa para todos los pueblos; el empresario Boris Titov y Maxim Suraikin, del partido Comunista de Rusia.

Los postulantes representan a diversos sectores de la sociedad rusa y también a distintas generaciones ya que algunos son veteranos de la política y otros son caras completamente nuevas. No obstante, ninguno tiene ni el 10% de respaldo.

Se considera que no habrá protestas poselectorales como en 2011, aunque Putin pidió al Ministerio del Interior que garantice por todos los medios el orden público durante y después de la votación.

“Votaré por Putin. Es un presidente fuerte. Él hizo que dejáramos de estar de rodillas. Ahora, ya nunca más volveremos a bajar la cerviz”, comentó Alexandr, repartidor de 56 años.

OTROS CANDIDATOS

Sucesión

En cuanto a 2024, cuando Putin dejará el poder, ya que la Constitución prohíbe más de dos mandatos consecutivos, expresó su esperanza de que el mandatario “ya prepare un digno sucesor”.

“Dudo entre Grudinin y (liberal Grigori) Yavlinski. Me gustaría votar por alguien que haga frente a Putin. ¿Por qué no me gusta Putin? No tiene por qué gustarme. Mi vida empeoró mucho con él”, señaló Tatiana, periodista y filóloga retirada de 65 años.

Esta moscovita, que lamentó que su pensión “sea miserable” pese a tener estudios superiores por la mejor universidad del país, aseguró que trabajará en una comisión electoral “para ver cómo se cuentan los votos”.

Los rusos sufragarán por vez primera en Crimea, que precisamente mañana celebrará el cuarto aniversario de su anexión a Rusia, lo que es condenado por Ucrania, que ya adelantó que impedirá que ellos voten en su territorio.

“Me gustaría que Ucrania tuviera un líder como Putin. Ha hecho muchas cosas buenas por su país. En Rusia, por ejemplo, no hay los desórdenes que hay en mi país”, comentó la ucraniana Anastasia, traductora de chino residente en Moscú. (I)

Ucrania no permitirá votar en su territorio

El ministro del Interior ucraniano, Arsén Avákov, aseguró ayer que el Gobierno no permitirá que ciudadanos rusos residentes en Ucrania voten mañana en las elecciones presidenciales de Rusia, excepto los diplomáticos.

Avákov especificó que ningún ruso será admitido en las instalaciones de las misiones diplomáticas rusas que funcionan en las ciudades de Kiev, Járkov, Odessa y Lviv. Además, advirtió que la Policía Nacional y la Guardia Nacional reforzarán la seguridad para garantizar ese día “la debida protección” de todas las misiones e instituciones diplomáticas de Rusia, así como sus alrededores.

El Ministerio del Interior justificó esta decisión porque Rusia, hasta el día de hoy, “no ha abandonado sus intenciones ilegítimas” y provocativas contra el Estado ucraniano -en referencia a los territorios ucranianos ocupados por tropas rusas y milicias prorrusas-, y consideró que dichas elecciones “violan las leyes ucranianas”.

Por su parte, la Comisión Electoral Central (CEC) rusa denunció que la prohibición de votar a los ciudadanos rusos residentes en Ucrania “contradice” la Convención de Viena y constituye un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Kiev. (I)