Rusia expresa su apoyo a la creación de Prosur

Rusia apoya los procesos integracionistas de América Latina y mantendrá relaciones constructivas con los países que integran el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

"Confirmamos nuestra disposición a desarrollar las relaciones tradicionales de amistad, cooperación constructiva y mutuamente provechosa con todos los Estados que se sumaron a Prosur", indicó en su rueda de prensa semanal.

La representante diplomática aseguró que Moscú se mantendrá al tanto del avance de este proyecto.

"Rusia siempre abogó por la unidad de los países de América Latina y el Caribe al margen de ideologías. Apoyamos firmemente las tendencias integradoras de la región, las organizaciones y uniones multilaterales creadas allí", constató.

#Zakharova : On March 22 in Santiago, presidents of 7 South American states (Argentina, Brazil, Colombia, Paraguay, Peru, Chile and Ecuador) and a Guyana representative signed a declaration establishing a new integration body, the Forum for the Progress of South America #PROSUR pic.twitter.com/a5LgflZaJr

#Zakharova: Russia has always supported solidarity between the states of Latin America and the Caribbean based on a non-ideology-driven foundation. We fully support the integration trends and the multilateral organisations and associations created in the region