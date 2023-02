Revelan que Piqué y Shakira fracasaron en su intento de reconciliación en abril de 2022

Shakira y Piqué habrían intentado reconciliarse, pero fracasaron en su intención en mayo de 2022, luego de una primera separación cuando aún no trascendía la presencia de Clar Chía en la vida del exjugador del Barcelona de España.

Según medios españoles, en marzo de 2022 el futbolista y la cantante se separaron, pero dejaron la puerta abierta para una potencial reconciliación. Un mes después volvieron a compartir lecho, pero al parecer ya no había forma de recuperar su relación.

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, le informó una fuente a El Periódico.

Otros medios, como infobae, sostienen que de este intento de reconciliación salió una de las frases más icónicas del tema de la barranquillera con Bizarrap que dice: “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’; yo, contigo, ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе'”.