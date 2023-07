Revelan la causa de la muerte de la popular influencer Annabelle Ham

Annabelle Ham, popular influecer estadounidense, falleció la semana pasada y ahora, su familia reveló la razón del deceso de la joven de 22 años.

"Annabelle experimentó un evento epiléptico y se ha ido a las puertas del cielo. Ella luchó contra este trastorno durante mucho tiempo y quería crear conciencia sobre ello, lo que haremos en honor a ella", dice el comunicado que publicó la familia de Ham.

YouTube influencer Annabelle Ham died after ‘epileptic event’

Influencer Annabelle Ham died last week after an “epileptic event,” her family said Tuesday. “This is Annabelle’s family. We’re writing this with heavy, heavy hearts,” reads a caption of a family photo posted to … pic.twitter.com/LbPHEYQeap