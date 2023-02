Retiran del mercado unas gotas para los ojos tras una emergencia sanitaria

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. emitieron una alerta sanitaria y retiró del mercado unas gotas lubricantes de ojos, tras detectar un brote de una bacteria resistente a los antibióticos en el fármaco.

Según el portal de noticias RT, “La alerta se debe a la presencia de la bacteria 'Pseudomonas aeruginosa' en frascos abiertos de la marca EzriCare Artificial Tears, un producto de venta libre que se usa para tratar la irritación y la sequedad de los ojos”.

Este producto sanitario es comercializado en Estados Unidos y hasta el momento se reportaron 55 casos en distintas localidades de ese país, de las cuales una persona murió a causa de una infección en la sangre y otras cinco perdieron parcialmente su visión.

“Los pacientes presentaron una variedad de afecciones que incluían, inflamación de la córnea y del globo ocular, infección respiratoria, infección del tracto urinario y sepsis, una respuesta inmunitaria extrema que puede ser mortal”, sostiene RT.

