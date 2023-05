Organización Panamericana de la Salud pide a las naciones prepararse ante futuras emergencias sanitarias

El Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, instó a los ministros de Salud y delegados de alto nivel en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, a utilizar todos los conocimientos y recursos disponibles para asegurar la respuesta mundial a futuras pandemias y emergencias sanitarias.

"Nosotros (los sobrevivientes de la pandemia) tenemos la gran responsabilidad y el imperativo urgente de poner en marcha acciones audaces" tras la experiencia con la COVID-19, afirmó el doctor Barbosa.

El Director de la OPS destacó que, aunque prevenir una pandemia puede ser extremadamente difícil, "debemos romper el patrón histórico de pánico y negligencia ante las amenazas pandémicas". Esto requerirá un análisis adecuado de la respuesta a la pandemia COVID-19 que involucre a todos los sectores, a la comunidad internacional y a los beneficiarios.

¿Hay otra pandemia a la vista?

El directivo explicó que las emergencias sanitarias no se pueden prevenir. Sin embargo, no se descarta que en el futuro exista otro evento como el causado por la COVID-19. Además, actualmente existen numerosas enfermedades que no han podido ser controladas y podrían desencadenar en una pandemia.

“Necesitamos identificar las acciones a implementar a corto y largo plazo”, urgió Barbosa.

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, considera que está vigente "La amenaza de que surja otra variante que provoque nuevas oleadas de enfermedades y muertes, y la amenaza de que surja otro patógeno con un potencial aún más letal", señaló al entregar un informe de las acciones de la OMS en la edición 76 de la Asamblea Mundial de Salud.