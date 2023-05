Ray Stevenson, actor de Thor, falleció a los 58 años de edad

El actor Ray Stevenson, reconocido por su participación en las películas de Thor, falleció a los 58 años de edad, según reportan medios internacionales.

El artistas británico debutó en el cine en la década de los 90, pero apenas en 2005 su carrera se disparó cuando consiguió el papel protagónico en la serie Roma.

Stevenson participó como Volstagg en ‘Thor’, ‘Thor: The Dark World’, ‘Thor: Ragnarok’, pero también tuvo papeles importantes en otras películas como divergente, Los Tres Mosqueteros, Big Game y otros más.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte del actor. Según el portal de noticias de CNN, varios actores que compartieron pantalla y camerinos con Stenvenson se despidieron de él con sentidas palabras.

What shocking news for all of us on the #RRRMovie team! ?



Rest in peace, Ray Stevenson.



You will stay in our hearts forever, SIR SCOTT. pic.twitter.com/4tICIkWaaM