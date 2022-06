¿Qué pasará si Amber Heard no puede pagar la demanda de Depp?

La semana pasada terminó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard luego d que el actor demandara a su exesposa por difamación.

El jurado decidió que, en efecto, Depp fue difamado por Amber Heard y parte de la sentencia sostiene que la actriz deberá pagar 10,3 millones de dólares a su exesposo.

Pero la defensa de Heard, Elaine Bredehoft, dijo que la actriz apelará el veredicto y añadió que definitivamente no puede pagar la cantidad detallada en la sentencia a favor de Johnny Depp.

¿Pero, qué sucede si Amber Heard no puede cubrir el pago de la demanda?

Según la analista legal Emily D. Baker, si hay un deseo de hacer cumplir la sentencia y Amber Heard no tiene los recursos líquidos para hacerlo, “eso inicia un proceso completamente separado en la corte, de potencialmente embargar una propiedad, establecer las formas en que se debe pagar. Me imagino, y si soy el equipo de Depp, esto es lo que haría: buscarían obtener una orden judicial para evitar que Amber Heard repitiera declaraciones que el jurado consideró difamatorias y luego estipular que no se realizarán los pagos”.

Baker sostiene que Depp no está interesado en el dinero y que a imposición económica es para que la acusada no vuelva a lanzar difamaciones en contra del actor. Además, según Baker, no sería una nueva idea, a nivel de relaciones públicas, que Depp trate de hacer cumplir el dictamen de una forma agresiva.