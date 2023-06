Amber Heard volverá a la vida pública por la puerta grande

Perder el juicio contra Johnny Depp no fue nada fácil para Amber Heard, quien incluso decidió cambiar de continente para superarlo. Pero, luego de casi seis meses de autoaislamiento, la actriz de 37 años volverá a la vida pública. Y lo hará nada más y nada menos que en una alfombra roja.

Con una sentencia en contra, el 19 de diciembre de 2022, Heard anunció una radical decisión para dejar atrás el caso de difamación presentado por su exesposo, Johnny Depp: se iría de los Estados Unidos.

Hace algunas semanas, Vanity Fair reseñó que la actriz se había mudado a España junto con su hija Oonagh. "Se ha instalado en Madrid hace algunas semanas y parece que, por el momento, tiene planeado quedarse en la capital", expuso la revista. Y agregó que alquiló una bonita casa a las afueras de la capital española.

A pesar que algunas oportunidades laborales se cerraron para Heard después del juicio, al parecer esto no la detiene y volverá como toda una celebrity en una alfombra roja.

El portal Just Jared informó que la actriz asistirá al Festival de Cine de Taormina 2023 para el estreno mundial de su película In The Fire, el 24 de junio. Este se realizará en el Teatro Antico di Taormina en Sicilia, Italia. La acompañarán el director Conor Allyn y el actor Eduardo Noriega.

Vanity Fair señala: "Hay que remontarse a antes de la pandemia para encontrar los últimos estrenos de Amber Heard en la pantalla grande. Aparte de en la primera entrega de Aquaman (2018), la pudimos ver en Gully (2019) y Campos de Londres (2018; compartiendo cartel con Cara Delevingne), dos filmes que fueron vapuleados por la crítica y por el público. También participó en la miniserie The Stand (2020-2021), que fue mejor recibida".

In The Fire

Ambientada en 1899, la película sigue a una psiquiatra estadounidense de 38 años que llega a una finca rica en Colombia después de ser llamada para resolver el caso de un niño perturbado, luego de acusaciones cada vez más insistentes de que el niño es el diablo. Mientras la mujer intenta psicoanalizar al niño, los nefastos hechos se intensifican y su "cura" se convierte en una carrera para salvar al pequeño de la furia de sus conciudadanos, y tal vez, incluso de sí mismo.