Publican primer tráiler de la película Super Mario Bros

Universal Pictures y Nintendo estrenaron el tráiler oficial de la película ‘Super Mario Bros’, basada en la saga de juegos de video que lleva el mismo nombre.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y dejaron comentarios de elogio para los animadores encargados del desarrollo del filme que llegará a la pantalla grande en 2023.

Tune in at 1:05 p.m. PT on 10/6 for a #NintendoDirect: The Super Mario Bros. Movie presentation introducing the world premiere trailer for the upcoming film (no game information will be featured).



?️: https://t.co/I868SmSpV2 pic.twitter.com/hqlO0SfLbe