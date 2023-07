Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba atómica, reaccionó al ver la película Oppenheimer

“Tuve que taparme los ojos y empecé a llorar”, dijo Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki, una de las poblaciones devastadas en 1945. El japonés tenía solo 6 años cuando la bomba estalló en su tierra natal, Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. Hoy, vive en México, quien lo acogió “con cariño”.

“Ese día, pasó un vecino y dijo que un avión misterioso estaba volando sobre la ciudad. Entonces me dijo mi madre: Vamos a entrar al refugio de la casa por si acaso. Toma mi mano. En el momento que entramos a la casa vino una explosión terrible que ya pueden tener una idea, como lo dice la película”, según un video publicado por el medio El Día.

Luego, relató “era una explosión y una luz tremendas. Como yo dijo fueron como mil relámpagos al mismo tiempo. Empezamos a sentir que cosas volaban sobre nosotros. De repente un silencio total”.

Pese a esos recuerdos imborrables, Yamashita decidió ver el exitoso filme de Christopher Nolan, Oppenheimer. “Realmente me interesó la película. Quería entender mucho más a Oppenheimer. Quería conocer más su personalidad. ¿Qué es lo que había pensado? ¿En qué situación vivía? Estaba temblando realmente la tristeza, la memoria y el sufrimiento”.

Cuando comienza la escena de la prueba de la bomba, este oriundo de Nagasaki no soportó. “Empecé a sufrir, no podía ver la película, tuve que taparme los ojos y empecé a llorar”.

Pese a ello, relató que “valió la pena aún con ese sufrimiento verla, vale la pena ver, sobre todo, los jóvenes ya que sabrán qué es lo que sucedió, todo el proceso de la bomba hasta la consecuencia. Lo importante es ver para que la gente entienda que jamás puede suceder esta tragedia. Si nos olvidamos se puede repetir y no se puede repetir jamás. Nadie puede sufrir como sufrimos nosotros”.

Yamashita además dejó claro que no odia a los estadounidenses, causantes del ataque a Nagasaki y a Hiroshima, en 1945. “Yo nunca he sentido el odio a nadie. Muchos me preguntan si odio a los americanos, jamás he odiado, no teníamos tiempo, teníamos que sobrevivir”.

Mira la entrevista, aquí: