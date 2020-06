Investigadores alemanes tienen "pruebas" de la muerte de Madeleine McCann

La Fiscalía alemana tiene "evidencias concretas" de que la niña británica Madeleine McCann, desaparecida en mayo de 2007 de un departamento en Portugal, está muerta.

Así lo declaró el fiscal Hans Christian Wolters a la agencia AFP. "Es evidencia concreta, hechos que tenemos, no meras sospechas", dijo el fiscal, advirtiendo que no se podía entregar más información. "No tenemos evidencia forense de la muerte, no tenemos un cuerpo", relató.

A través de una carta enviada a los padres de Madeleine McCann, el fiscal Wolters les informó que no tenía dudas de que su hija había muerto, pero se negó a decirles cuáles eran las pruebas que lo llevaban a esa conclusión.

Para él, revelar la evidencia pondría en peligro su investigación sobre el sospechoso alemán conocido como Christian Brückner, el más reciente apuntado como principal responsable del caso McCann.

"Hemos sido bastante claros durante todo el tiempo, que investigamos un asesinato y tenemos evidencia de ello. Podemos entender el dolor de los padres, y ellos quieren alivio, pero es mejor para ellos que tengamos una conclusión clara y exitosa del caso", dijo a medios locales sobre el caso, hace un par de días.

Trajes de baño

Brückner llegó a el Algarve (Portugal) en 1999 y se instaló en una casa de campo a escasos kilómetros de Praia da Luz, lugar en el que pasaban sus vacaciones los McCann. Varios meses antes de la desaparición de Madeleine, el sospechoso abandonó la casa y se instaló en una caravana Volkswagen.

Tras la desaparición de Madeleine, Brückner viajó por Europa y estuvo en Italia y en Alemania, donde finalmente fue detenido. En su país vivia en una caravana Tiffin Allegro, que está siendo investigada por las autoridades.

Según publica la prensa alemana, en esa furgoneta han encontrado numerosos artículos de ropa de niña, entre los que se encontraban trajes de baño. Además, encontraron en su casa abandonada en Alemania, junto a los huesos de un perro muerto, seis memorias USB con 8.000 imágenes de pornografía infantil.

Spiegel TV informó de trajes de baño de al menos tres niñas, particularmente llamativo era uno de rojo con una insignia de natación alemana. Además había un traje negro y azul de la marca Adidas y otro traje de baño a rayas azules.

"¿Son estos terroríficos hallazgos la última evidencia que los investigadores necesitaban contra Christian Brückner? La oficina del fiscal en Braunschweig solo anunció el martes: "Tenemos sospechas basadas en pruebas de que el acusado alemán de 43 años mató a Madeleine McCann", recoge el diario Bild.

El fiscal Hans Christian Wolters le dijo a Bild el miércoles sobre los informes actuales: "Se trataba de un procedimiento por parte del fiscal de Halle, del cual no tengo conocimiento de ningún contenido. Por lo tanto, no quiero comentar sobre este artículo. Los detalles de nuestras investigaciones anteriores y futuras seguirán sin confirmarse ni comentarse ". (I)