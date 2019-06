Protestas en Hong Kong contra el proyecto de ley de extradición

La policía de Hong Kong disparó gases lacrimógenos este miércoles 12 de junio del 2019 para dispersar a los manifestantes que trataban de alcanzar el Parlamento, y que protestan contra el proyecto de ley destinado a autorizar las extradiciones a la China continental.

Los violentos enfrentamientos, en los que la policía usó además gas pimienta y porras, empezaron poco después de las 15:00 locales (02:00 de Ecuador), la hora límite que los manifestantes habían dado al gobierno para abandonar el polémico proyecto de ley. Estos también actuaron violentamente, con el lanzamiento de botellas, vallas metálicas y adoquines.

? HKFP_Live: Police are using rubber bullets and tear gas to clear extradition law protesters: https://t.co/kmLJLFCnSX https://t.co/M7Zgg8bmhe