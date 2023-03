Presidente chino llega a Rusia para reunirse con Vladimir Putin a un año de la guerra con Ucrania

Un año después de iniciada la guerra con Ucrania, el presidente chino, Xi Jinping, arribó este lunes, 20 de marzo de 2023, a Rusia para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Allí se abordará el plan de paz de Pekín para ponerle fin al conflicto.

La visita del mandatario asiático durará tres días y “dará un nuevo impulso” a las relaciones entre Pekín y Moscú, según afirmó Xi en declaraciones a la prensa. A la par, reiteró su apoyo incondicional a Rusia en aras de un “verdadero multilateralismo”.

?????Chinese President Xi Jinping is already in Moscow pic.twitter.com/ckHyqLCzCj