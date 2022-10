Predicción de Nostradamus: ¿El príncipe Harry podría ser el próximo Rey?

Una de las predicción escritas por Nostradamus fue que “La Reina Isabel II moriría alrededor del 2022, a la edad de alrededor de 96 años, cinco años antes del término de su madre”.

A raíz de que esto se hizo realidad se dieron a conocer más de las predicciones del adivino francés relacionadas a los acontecimientos actuales del mundo, además, muchas personas consideran que son predicciones reales y que se están cumpliendo tal cual lo dijo el vidente, así lo reseña The Sun.

Michel de Nôtre-Dame, más conocido como Nostradamus fue un astrólogo, boticario, médico y escritor francés que murió en 1566, sin embargo, en la actualidad su nombre sigue siendo tema de conversación por los escritos que tiene su libro “Las Profecías”, los cuales son un supuesto de lo que puede pasar actualmente y en un futuro.

El autor Mario Reading quien escribió un libro en el 2005, sobre Nostradamus, afirma que interpretó uno de los poemas místicos para revelar que el rey Carlos abdicaría y le daría el trono a su hijo menor, el príncipe Harry. En dicho escrito, Reading también dice que Nostradamus se refirió a la muerte de la reina Isabel II en un poema escrito hace más de 450 años.

Reading comentó hace más de 15 años: “El príncipe Carlos tendrá setenta y cuatro años en 2022, cuando asuma el trono, pero los resentimientos que una cierta proporción de la población británica tiene contra él, luego de su divorcio de Diana, princesa de Gales, todavía persisten”

A continuación, el experto en los textos escritos por el adivino Nostradamus hizo referencia a la abdicación del rey Carlos y lo deducido de la frase del profeta es: “Un hombre que nunca esperó ser rey lo reemplazará”.

Esto llevó a que las personas especularan respecto quién se quedaría con el reinado, y por lo manifestado en la predicción no será el príncipe William quien suceda a su padre. Muchos asumen que el príncipe Harry será quien ascienda al trono.

Hay que tomar en cuenta que el príncipe Harry renuncio a sus obligaciones reales en el 2020, sin embargo, esto no quiere decir que no pueda ser el heredero del trono, ya que no se le puede despojar de sus títulos, ni mucho menos tener la opción de renunciar, por lo que la idea de que el príncipe Harry sea el próximo Rey no es nada absurda.