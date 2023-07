Por tercer año consecutivo, el volcán Fagradalsfjall entró en erupción

En redes sociales circulan videos sobre la fuerte erupción del volcán Fagradalsfjall, ubicado en Islandia. Este sería el tercer año consecutivo de actividad del coloso. Las imágenes circularon este lunes, 10 de julio de 2023.

En las imágenes de la cuenta de Instagram llamada Shots.am se observa el movimiento del magma incandescente del volcán; cubre varias hectáreas de terreno. Al parecer el volcán es subterráneo y se muestra la salida de la lava, a través de drones.

Las autoridades del país europeo indicaron desde la semana anterior sobre el reporte de más de 2.200 seísmos cerca de la capital, Reikiavik.

La Oficina Meteorológica de Islandia sigue muy de cerca, minuto a minuto, la evolución del Fagradalsfjall. En el caso de que, como sus propios expertos creen probable, se descarta un escenario como el provocado por el Eyjafjallajökull hace trece años. Su actividad fue tan fuerte que afectó el espacio aéreo de ese país por más de seis días.

Mire los videos, aquí:

Drone footage of the ongoing eruption in Iceland. #Fagradalsfjall #Keilir Credit: https://t.co/KBbZxdV3j8) pic.twitter.com/kL7slfszro