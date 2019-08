Políticos daneses se ríen de supuesto interés de Trump en comprar Groenlandia

El supuesto interés del presidente de EE. UU., Donald Trump, en comprar Groenlandia, del que informaron varios medios estadounidenses, ha sido recibido con sorna por políticos daneses, que dudan de si es una burla y de su estado mental.

"Debe de ser una broma del 1 de abril completamente fuera de temporada", aseguró en la red social Twitter el exprimer ministro danés y actual líder de la oposición, el liberal Lars Løkke Rasmussen, aludiendo a la tradición sajona en esa fecha.

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f