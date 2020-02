Policía mata a un hombre relacionado con acto "terrorista" en Londres

Un hombre fue abatido este domingo 2 de febrero del 2020 por la Policía en el barrio de Streatham, en el sur de Londres, en un "incidente" que es tratado como "terrorista".

"Podemos confirmar que el hombre baleado por la policía alrededor de las 2 de la tarde de hoy en Streatham High Road ha sido declarado muerto", señaló la Met Police (Policía Metropolitana de Londres) en su cuenta en Twitter.

También indicó de dos personas heridas y que "la escena ha sido completamente contenida". En un anterior reporte informó de varias personas apuñaladas.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.



The scene has been fully contained.



We will issue more information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Se han publicado muchos videos del incidente en las redes sociales. Una de las grabaciones muestra a un hombre tendido en el suelo con al menos tres policías con armas de fuego apuntándole.

"La escena ha sido cerrada, con al menos seis coches de policía, dos ambulancias y media docena de vehículos paramédicos", precisó la BBC.

Armed police and ambulances all over #streatham pic.twitter.com/XRlHXE2mYX — Alanah Murphy (@lanahmurphy) February 2, 2020

El Servicio de Ambulancia de Londres precisó en un comunicado que está "trabajando con otros servicios de emergencia y tratando a un número de pacientes en la escena".

Statement from Graham Norton, London Ambulance Service Strategic Commander on the incident in #Streatham.



Please continue to follow @metpoliceuk for updates. pic.twitter.com/rsG2DqR9vn — London Ambulance Service (@Ldn_Ambulance) February 2, 2020

El primer ministro británico, Boris Johnson, agradeció la respuesta de los servicios de emergencia "al incidente que la policía ha declarado como relacionada con terrorismo". "Mis pensamientos están con los heridos y todos aquellos afectados", recalcó.