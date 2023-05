Policía argentino se defendió de un asalto con su arma de fuego

Esta semana, un hombre viajaba en su moto junto a su novia, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando fue abordado por dos delincuentes que intentaron robarle, a mano armada, el transporte en el que se movilizaban

Pero resultó que la víctima del asalto era un policía que estaba de civil, quien, al ver el momento adecuado, sacó su arma y disparó contra el delincuente que estaba a punto de escapar en la moto del oficial y su pareja.

El atacante fue alcanzado por tres balas y posteriormente falleció. El agente de policía, que se defendió del asalto y la amenaza con arma de fuego, fue detenido bajo cargos de homicidio simple agravado.

Un día después, el agente de policía fue puesto en libertad, luego de que rindiera su declaración. Según medios locales, el acusado declaró que no quiso matar a nadie. “cuando me enteré que había muerto se me desplomó el mundo. Pensé que me apuntaba todo el tiempo, yo vi que tenía un arma. Él me gritaba ‘te voy a matar, dame la moto’. Tiré cuatro veces y no seguí, aunque tenía diez balas más para disparar”, agregó.

La libertad del agente no quiere decir que ya no enfrenta los cargos, solo implica que podrá seguir su defensa en libertad, ya que no existen riesgos procesales.