Piqué estalló de furia con Ibai porque habló sobre Shakira

Durante el After Kings League, el exfutbolista Gerard Piqué y su amigo Ibai Llanos tuvieron un altercado. ¿El motivo? La cantante colombiana y expareja del retirado defensor español, Shakira. La publicación se dio el miércoles, 26 de julio de 2023.

En el clip se observa cuando los panelistas hablaban sobre las sanciones en los cuartos de final del torneo de fútbol 7, creado por Piqué. De repente, Ibai cambió de tema y dijo “¿de que Shakira me haya seguido en TikTok qué sentido tiene? De verdad, es que sigue a 65 personas y me ha seguido. No tiene ningún sentido”.

Luego de ello, Ibai y los presentes rieron; menos Piqué, a quien se lo observó molesto por el comentario. “Os dais cuenta tío, luego decís de ritmo, ritmo, ritmo...”, mencionó el exfutbolista y padre de los dos hijos de la colombiana.

El famoso streamer trató de seguir con su broma. “No, no. Es que me ha abierto la cabeza, te lo juro. Me ha impactado, joder”. Pese a ello, no obtuvo la respuesta esperada. Piqué contestó: “Venga, check. Va. Seguimos. No tiene nada que ver, Romero ha hecho su check de bronca y ha acabado. Pero esto es meter una bronca del mal. No tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”.

Ante ello, Ibai respondió que sólo buscaba que la pasaran bien y lanzó un comentario cualquiera. Finalmente, alegó “Yo contigo me lo paso bien”. Aún disgustado, Piqué mencionó “yo también. Pero eso no quita que hayas distraído”.

El dato

Este sábado, 29 de julio de 2023, se disputará el Final Four de la Kings y Queens League.