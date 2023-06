Piqué y Clara Chía asistieron al primer día de juicio contra el paparazzi Jordi Martín

Este miércoles, 7 de junio, Gerad Piqué y Clara Chía asistieron al primer día de juicio contra Jordi Martín. Se trata de un fotógrafo y paparazzi que siguió de cerca la relación entre el exfutbolista y Shakira, y ahora lo hace con Clara Chía.

Según reportó E! News, la pareja arribó a la Ciutat de la Justícia en Barcelona para enfrentar el proceso. Este inició en mayo de 2023, y pide una fuerte sanción: que el fotoperiodista mantenga una distancia mínima de 3.000 metros de Clara y Gerard.

#VÍDEO | Gerard Piqué y Clara Chía se ven las caras en los juzgados con Jordi Martín, el paparazzi al que han denunciado por acoso https://t.co/2Kgz1TMr7o pic.twitter.com/QdldlHLGdM — CHANCE (@CHANCE_es) June 7, 2023

El líder de la Kings League y Jordi Martín han tenido enfrentamientos públicos y fuertes intercambios de mensajes en Twitter. Pero todo esto se agravó cuando, según Piqué, el paparazzi accedió a una zona privada de un establecimiento para hacerles fotografías. “El paparazzi lo niega, pues asegura que él solo trabaja en la vía pública", informó diario La Vanguardia.

En el mismo medio, Martín explicó que todo se debe a que Piqué no tiene una buena relación con él por temas personales. "No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira". "Si el juez ordena esa medida, será un gravísimo precedente para la profesión, para los fotoperiodistas y para la prensa en general".

El fotógrafo es reconocido por trabajar en programas como Socialité, Sálvame y El Gordo y La Flaca. Por ello, califica la denuncia como intimidante y añade:

"Siempre me he posicionado con Shakira en los programas para Latinoamérica en que colaboro, particularmente, El Gordo y la Flaca (Univisión). Yo creo que la inquina viene por ahí. Pero quiero dejar algo muy claro: solamente me limito a hacer mi trabajo y en este caso es fotografiar en la vía pública a un personaje muy famoso que genera millones de titulares en los medios, un personaje que despierta muchísimo interés mediático".