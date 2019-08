Trump pide la pena de muerte para autores de tiroteos masivos

El presidente de EE. UU., Donald Trump, urgió este lunes 5 de agosto de 2019 al país a condenar con "una sola voz el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco" al comentar el reciente tiroteo en El Paso (Texas), antes del cual el presunto autor publicó un manifiesto contra los inmigrantes y los hispanos.

"Debemos detener la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Esto incluye horripilantes y espeluznantes videojuegos que ahora son comunes", dijo Trump en un breve discurso desde la Casa Blanca. "Debemos reconocer que Internet ha proporcionado una vía peligrosa para radicalizar las mentes perturbadas y realizar actos dementes", dijo Trump.

Asimismo, Trump dijo que quiere legislación para que a los asesinos en masa se les aplique la pena de muerte y enfrenten ejecuciones "rápidas", luego de dos tiroteos el fin de semana que dejaron 29 muertos.

"Hoy también mando al Departamento de Justicia que proponga una legislación que garantice que quienes cometen crímenes de odio y asesinatos en masa se enfrenten a la pena de muerte y que esta pena capital se aplique de forma rápida, decisiva y sin años de retraso innecesario", dijo en un mensaje a la nación desde la Casa Blanca.

Las autoridades federales ya han anunciado que tratarán el tiroteo en Texas como un acto de "terrorismo doméstico", mientras que aún están investigando la motivación del ocurrido en Ohio. En ambos casos, los sospechosos son hombres jóvenes blancos. (I)

Today, I am also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the DEATH PENALTY - and that this capital punishment be delivered quickly, decisively, and without years of needless delay. pic.twitter.com/BDXdpelK7F