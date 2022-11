Pareja de Puyol revela cómo era Shakira con las esposas de los futbolistas del Barcelona

Vanesa Lorenzo, pareja del excentral del Barcelona Carles Puyol, salió al paso de los rumores sobre Shakira, expareja de Gerad Piqué, quien también formó parte de la plantilla de Barcelona.

Lorenzo, quien tiene una gran relación amistosa con Shakira y Piqué, reveló que la cantante colombiana siempre le pareció una mujer espectacular.

“Sé que Carles ha hablado con él (Piqué) porque son muy amigos. Yo me llevo muy bien con ella (Shakira), aunque se ha dicho que no tenía relación con las mujeres de los futbolistas. Siempre me ha parecido una mujer estupenda”

Esto desmiente los rumores que sostenían que Shakira era fría y distante cuando tenía que compartir espacio y tiempo con las esposas de los compañeros de Piqué, sin embargo en varias ocasiones se la vio fotografiarse sonriente junto a ellas.

Y a pesar de las declaraciones de Vanesa Lorenzo, hay usuarios de redes que aún señalan que la cantante no tenía una buena relación con las parejas de los colegas de Piqué.