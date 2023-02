Ozzy Osbourne se retira oficialmente de las giras y cancela sus conciertos

La noticia que muchos fans del rock ha llegado. Este miércoles, 1 de febrero de 2023, la leyenda de este género, Ozzy Osbourne anunció que se retira oficialmente de las giras y canceló todos sus conciertos.

El ‘príncipe de la oscuridad’ utilizó sus redes oficiales para comunicar a sus seguidores los motivos de tomar esta decisión, “una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles fans”, enfatizó el artista.

Osbourne, recordó a sus seguidores que hace cuatro años sufrió un accidente grave, donde su columna vertebral terminó afectada. “Mi voz está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos y sesiones de terapia física interminables, mi cuerpo sigue siendo débil”, publicó el cantante.

El líder de Black Sabbath mencionó algo que sus fans no quisieran leer: “He llegado a la comprensión de que no soy físicamente capaz de hacer mis próximas fechas de la gira”.

Ozzy, en su comunicado, agregó el enojo que esto le causa; sentir que está decepcionando a su fans. “Nunca hubiera imaginado que mis días de gira hubieran terminado así”, resalto el artista para luego agradecer a su familia, banda musical, su equipo, a sus amigos, a la banda Judas Priest, “y por supuesto, a mis fans por su interminable dedicación, lealtad y apoyo, y por darme la vida que nunca soñé que tendría”.

Ozzy Osbourne, de 74 años, es un músico y compositor británico que llegó a la fama como vocalista de Black Sabbath y, posteriormente, como solista.

This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo