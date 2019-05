Apelarán fallo que ordena liberar a líder de FARC pedido en extradición por EE.UU.

La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP) ordenó este miércoles 15 de mayo de 2019 la "libertad inmediata" del líder de la extinta guerrilla de las FARC, Jesús Santrich (Seuxis Paucias Hernández), detenido en una prisión en Bogotá desde abril de 2018 y pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

EE.UU. lo pedía por la supuesta conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína, delito que según la Fiscalía colombiana cometió después de la firma del acuerdo de paz del 24 de noviembre de 2016.

La aplicación de la garantía de no extradición se fundamenta en que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz "no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas".

La JEP solicitó el 23 de octubre del año pasado al Gobierno de Estados Unidos una "colaboración para la obtención de material probatorio necesario para definir la situación" de Santrich, pero la carta con el pedido nunca llegó a su destino.

La decisión de la JEP será apelada por el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, porque, en su concepto, "procedía en este caso conceder la extradición de Jesús Santrich".

?#COMUNICADO|| La Sección de Revisión de la @JEP_Colombia aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte. pic.twitter.com/YKECTjJKfI — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 15, 2019

Carrillo sostuvo que el Ministerio Público "insistirá en que de acuerdo con las reglas de procedimiento de la JEP, el caso de Santrich debe continuar su estudio ante la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la decisión final sobra la situación jurídica del exguerrillero".

El caso ha generado desde el principio polémica en Colombia. Hay quienes argumentan que Santrich fue víctima de un montaje y que si se le entrega la Justicia de Estados Unidos se pondría en riesgo el acuerdo de paz.

Mientras, otro sector alega que debe ser extraditado porque las pruebas en su contra son concluyentes. (I)