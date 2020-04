Olfert Landt, creador de pruebas covid-19, califica de "inmoral" su reventa

“Visto en retrospectiva, esta pandemia era algo que ya sabíamos que podía suceder. Pero a la vez nadie podría haberla previsto”, afirma Olfert Landt, fundador de TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, una empresa en Berlín que produce los kits de testeo PCR (Reacción en Cadena de la Polimersa, por sus siglas e inglés), para detectar el covid-19, con una confiabilidad de un 100%.

Landt fue de los primeros en desarrollar un protocolo de testeo que sirvió de base para los primeros 250.000 kits de diagnóstico que distribuyó gratis la Organización Mundial de la Salud (OMS) a varios países.

El bioquímico siguió con atención el desarrollo del brote en China en enero. Cuando se produjo el primer caso de contagio en Baviera, un mes después, le quedó claro que el virus podía viajar y provocar una situación similar a la de Wuhan, en China, en donde se había propagado casi sin control.

Tres meses después, el mundo se encuentra sumido en la peor crisis sanitaria y económica desde la Segunda Guerra Mundial, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con cerca de tres millones de infectados y 209.000 muertos, y una devastación económica sin precedentes, cuyo desenlace es incierto.

Demanda mundial

“Nuestra prueba no es costosa. Con todo el material necesario asciende a 6 euros ($ 6,50); incluyendo el costo de laboratorio no debe costar más de 10 euros ($ 10,83). Que la prueba se venda en algún lugar en 100 euros ($ 108,26), significa que alguien se está embolsando los 90 euros ($ 97,44) restantes”, afirma Landt. Por ello, exhorta, sobre todo en países como México, en donde una prueba oscila entre los $ 100 y $ 300, a buscar un consenso entre laboratorios, proveedores y autoridades sanitarias para establecer un tope al precio.

“Es inmoral vender una prueba de covid-19 en $ 100. Están explotando la escasez y el miedo de la gente”. El fundador de TIB Molbiol, no entiende que un país como México, con más de 120 millones de habitantes no se haya pertrechado de suficientes pruebas; el costo para él no es un argumento. “El gobierno mexicano podría solicitar a través del gobierno alemán una cotización. Es una situación de emergencia, se puede buscar una solución”.

Del otro lado del Atlántico, un estrecho colaborador de Landt pilotea la empresa cuando la pandemia tiene como epicentro los Estados Unidos y el resto del continente tiembla ante el pico de contagios que se espera. El biólogo molecular argentino Eduardo Thuroff cuenta cómo han reaccionado algunos países latinoamericanos. “Chile mandó un avión de las fuerzas aéreas chilenas a Fráncfort, adonde fueron enviados kits que serían 400.000 detecciones, más o menos. Se hizo lo mismo con las Islas Canarias. Tuvieron un brote en Fuerte Ventura y un avión recogió los kits de Berlín. Muchos diplomáticos de embajadas van a retirar los kits en aviones consulares para sus países”, recapitula el responsable para Norteamérica de TIB Molbiol, en conversación con DW.

Gastón Fumero, responsable de TIB Molbiol en Colombia habla casi de una revolución. “Tenemos experiencia al haber trabajado en otras emergencias como H5N1, H1N1, con el Zika, pero esta pandemia ha superado todo. En números, en cantidades y en movimientos de gente para hacer posible que los productos lleguen lo más rápido posible a los distintos destinos”, explica el experto en biotecnología. (I)