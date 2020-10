La OEA constata una jornada electoral "pacífica" en Bolivia y pide calma a la espera de resultados

"Ha sido una jornada pacífica, lo cual es muy valioso, pues se ha venido desarrollando de manera normal y no se han registrado incidentes mayores".

La misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha destacado que la jornada de votación de las elecciones generales de este domingo en Bolivia se ha desarrollado de forma pacífica y ha pedido a los actores del proceso aguardar con calma los resultados de los comicios generales.



"Ha sido una jornada pacífica, lo cual es muy valioso, pues se ha venido desarrollando de manera normal y no se han registrado incidentes mayores", ha declarado el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, según recoge la agencia de noticias boliviana ABI.



Guerrero ha destacado el "espíritu cívico" de la población boliviana para asistir a las urnas. "Después de conversar con las autoridades de la mesas he percibido que existe un deber cívico y que se concluirá la jornada hasta que sea necesario. En tanto, las personas que están en la fila, si bien han tenido que esperar, saben que en sus manos está el futuro de Bolivia y eso es algo muy valioso", ha argumentado.



Por ello, el representante señaló que en términos generales la jornada de votación se ha desarrollo de forma normal y pacífica y que la misión estará atenta al cierre de las mesas y luego al conteo de sufragios.



"Lo más importante es que ahora todos los actores políticos, la sociedad civil y el Tribunal Supremo Electoral cumplan su papel con calma, a fin de que el conteo de votos se efectúe de forma satisfactoria", ha apuntado.



Mientras, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha indicado que espera recibir entre el lunes y el martes los informes preliminares de las misiones de observación internacional.



"Vamos a aguardar que el día de mañana o el día martes puedan entregar sus reportes preliminares; probablemente, la mayoría de ellas haga conferencias de prensa (...). De manera preliminar, lo que se nos ha comentado es que no hay observaciones mayores sobre el desarrollo de la jornada de votación", ha apuntado el presidente del TSE, Salvador Romero.



La pasada semana, el TSE precisó que las misiones de observación internacional acreditadas para vigilar el proceso son las de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Centro Carter y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE). (I)