Núria Tomás, ex de Piqué, lanzará una serie documental sobre su vida

Núria Tomás mantuvo una relación sentimental con Gerard Piqué antes de que el central del Barcelona inicie su idilio con Shakira y ahora está lista para lanzar su ‘docuserie’.

En el momento más crítico de la relación entre Gerard Piqué y Shakira, Núria Tomás anunció que contará su vida a través de una serie documental en la que revelará detalles sobre su historia de amor con el central del Barcelona y la Selección de España.

“Hola, soy Nuria Tomás. No sé cómo he llegado a acabar rodando mi propia serie, pero sí, sí” dice Núria Tomás en el adelanto de la producción. “Tuve dos puntos de inflexión en mi vida, en mi adolescencia. A los 21 años me pasó algo que cambió completamente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí y ahí empecé a ser otra”, continuó.

Entre tanto, la separación de Shakira y Piqué se confirmó y los lentes de los medios del espectáculo están sobre lo que suceda con la cantante y el futbolista y el camino que tomen, de ahora en adelante, separados.

