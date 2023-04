Nintendo cambia el nombre de 'Blackie' en Japón y lo llamará 'Spike'

Nintendo cambió el nombre japonés de uno de los personajes del popular videojuego ‘Super Mario Bros’ por ser considerado de racista en el país asiático, y a pocos días del estreno del filme en dicha nación.

El personaje conocido como ‘Blackie’, que apareció por primera vez en el videojuego 'Wrecking Crew' en los años 80, ahora se llamará Spike, tal como se le conoce en Europa y América, según detalló la compañía sin detallar sus propias razones del cambio.

Nintendo Changes Japanese Name Of Spike For The Super Mario Bros. Movie https://t.co/FX522Cwljo #News #Mario #Nintendo #Japan pic.twitter.com/xTbwzvu4TV