Un multitud visita Nevada por el Festival extraterrestre

Dos personas fueron detenidas por los agentes en una puerta del Área 51 en Nevada. Desde el jueves 20 de septiembre del 2019 decenas de personas se reunieron en el sitio ante la convocatoria en Facebook para una fiesta extraterreste cerca de la base estadounidense que se desarrolla con afluencia y aparente tranquilidad ante una gran seguridad militar.

El Área 51, en Nevada, alimenta hace años la fascinación por la vida extraterrestre, los ovnis y las teorías de conspiración. Hoy varias personas están convocadas al festival de música Alienstock. Las autoridades comunicaron que la multa será de $1.000 para los que acerquen a la base.

La propuesta inicial viralizada en redes sociales se llamó “invasión por asalto” y propuso ingresar en multitud a las instalaciones, donde fanáticos de la ufología creen que las autoridades estadounidenses mantienen confinados a alienígenas. Actualmente el evento es una fiesta en Las Vegas y un posterior festival donde los amantes de la ufología convivirán entre música, oradores y películas aliens en una localidad cerca del Área 51.

Who else are excited to see what happens with the Area 51 saga?? But this kid running past behind the reporter will definitely go down in history. ? #area51 #area51raid pic.twitter.com/e9bqllHG98