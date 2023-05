Murió Benjamín Gamod, turista argentino atacado con un machete en México

Benjamín Gamod, turista argentino atacado en México, falleció por las heridas de machete causadas por un desconocido mientras el joven comía junto a dos amigos más.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor, la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", escribió en las redes sociales Facu Gamond, hermano de la víctima.

Murió el joven argentino atacado a machetazos en México

"Benja no lo logró. El milagro no se dio", comunicó la familia de Benjamín Gamond, el joven atacado a machetazos en una playa mexicana. pic.twitter.com/0Gw908pEbb — gustavo (@patogus28) May 16, 2023

Según los testimonios, Gamod fue herido en la cabeza y en el rostro con un machete y el agresor se acercó a él mientras gritaba “a vos te mandaron”, algo que no tiene sentido, como señala la madre de una de las amigas de Gamod.

El portal RT publica que “Los tres jóvenes fueron trasladados al Hospital Comunitario de Río Grande y después al Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido. Debido a la gravedad de las heridas, Benjamín fue desplazado en un avión médico el lunes por la tarde a un hospital de Ciudad de México, donde falleció”.