Varios "muertos y heridos" en Münster por atropello de coche

Varias personas murieron y otras resultaron heridas el sábado en el centro de Münster (noroeste de Alemania), anunció la policía alemana en Twitter en un incidente que se debió, según la prensa alemana, al atropello de peatones por un vehículo.

Según la prensa alemana un coche embistió a peatones en esta ciudad de Renania del Norte-Westfalia, lo que la policía no confirmó de momento.

Mediante un tuit, News alert HQ dio a conocer que como consecuencia de este atropello tres personas fallecieron y 50 resultaron heridas. Se cree que el causante del accidente se suicidó. (I)

GERMAN VEHICLE ATTACK

- Downtown #Münster

- Van plowed into people

- 3 deaths, 50 injured

- Driver committed suicide

- Motive still unknown

- People told to avoid the area

- Active investigation ongoing

- People told to not speculate on information pic.twitter.com/YZYedSxBz2