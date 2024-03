Mujer vive más de 40 días en un aeropuerto

Una mujer venezolana vive en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima hace más de 40 días. Duiliana Sánchez, de 28 años está desde el 31 de enero del 2024 en la zona internacional del aeropuerto de Lima,Perú. Allí pasa día y noche; come, se asea y duerme en el aeropueto de ese país.

Sánchez no puede ingresar a Perú porque la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú no se lo permite. La mujer no tiene vigente el documento para permanecer en ese país de forma legal.

Según medios internacionales y el programa de Televisión "Cuarto Poder" Duiliana donde vive desde hace cinco años en Perú. En 2019 ella llegó junto a sus padres desde Venezuela. La mujer mantuvo sus papeles al día y trabajó sin problemas.

En año el 2023, Diuliana Sánchez solicitó a la Superintendencia Nacional de Migraciones un permiso para salir del país y viajar a Europa por temas laborales por un mes. En este viaje a Europa, Sánchez conoció París en Francia y Roma y Venecia en Italia. La mala aventura llegó en Italia, unos delincuentes le robaron el bolso con su pasaporte y permiso de trabajo y desde ahí no estaría con sus documentos en regla.