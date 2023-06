Joven salvó de un incendio a 25 perros en Lima

¡Un héroe sin capa! Así llaman ahora a Sebastián Arias, un joven que arriesgó su vida para salvar a 25 perritos durante un incendio en Lima, Perú. Los canes se encontraban atrapados en la terraza de un edificio que fue consumido por las llamas.

El hecho ocurrió en el distrito La Victoria. En una edificación de tres pisos, donde funciona una recicladora, se originó el fuego que rápidamente se propagó a construcciones vecinas. Una de ellas fue el albergue temporal liderado por Cesar Augusto, quien rescata animales abandonados y les busca un hogar.

La magnitud del fuego obligó al cierre de vías para que los bomberos pudieran desplegarse. Sin embargo, las llamas se extendían con gran rapidez y los canes permanecían atrapados entre el calor y el humo provocado por el incendio. En videos que circulan en redes sociales se ve a los canes asustados, tratando de escapar.

Ante la difícil situación, Sebastián Arias, un joven de nacionalidad colombiana, se armó de valor y empezó a trepar por los balcones hasta llegar a la terraza para rescatarlos.

???? | ¡HÉROE! Un hombre salvó a 25 perritos de un incendio que alcanzó a un refugio de animales en Cercado de Lima, Perú. pic.twitter.com/LUaETXOcoh — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

“Yo venía pensando en mi esposa y vi el incendio. Yo tengo este hermoso animalito (un perrito) y no quisiera que mi perro se muriera quemado. Escuchar sus llantos y gemidos no me gustaría… La adrenalina me puso a subir. Con el último perro rescatado fue que me dio miedo porque el muro se me venía encima”, dijo el hombre a Latina Noticias.

Sebastián logró salvar a los 25 canes que se encontraban en la terraza. Uno a uno los lanzó para que los bomberos y otros ciudadanos los atraparan y los pusieran a buen recaudo. Actualmente todos se encuentran estables y fueron trasladados a un pequeño refugio improvisado, donde permanecieron con César Augusto hasta ser trasladados a otro centro o encontrar un hogar definitivo.