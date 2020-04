Mujer turca de 107 años se recupera de covid-19

Gracias a un proceso de tratamiento correcto y un sistema inmunológico fuerte, Havahan Karadeniz, mujer turca de 107 años de edad, consiguió superar la enfermedad del coronavirus covid-19.

Karadeniz acudió al hospital el 7 de abril con síntomas de tos y fiebre alta. Los análisis que le realizaron dieron positivo en covid-19 y fue hospitalizada. Luego de una semana de tratamiento, fue dada de alta.

En estos momentos, Karadeniz está en su casa en cuarentena preventiva, en la que debe permanecer durante 14 días, según le indicaron los médicos. Durante este período, la cuidará su bisnieto Ender Cirag.

A pesar de su avanzada edad, Karadeniz nunca fue operada, no tiene diabetes o colesterol y preserva su memoria. La centenaria mujer asegura que nunca había sufrido de una enfermedad seria. “Cuido la comida. Como lo que me cocinan mis hijos. No salgo, permanezco en casa para evitar el peligro de caerme”. (I)