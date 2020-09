Una mujer es tiroteada por un militar en el suroeste de Colombia

Una mujer de 38 años ha muerto este jueves a manos de un miembro de las fuerzas de seguridad colombianas en una vía pública del municipio de Miranda, en el estado de Cauca, situado en el suroeste del país.



La víctima, que ha sido identificada como Juliana Giraldo Díaz, ha fallecido después de que un militar le tiroteara cuando se encontraba transitando junto a varias personas en un vehículo. Poco después, el propio Ejército ha confirmado su muerte.



"Según las primeras informaciones, en las horas de la mañana del jueves en el sector de Guatemala, municipio de Miranda, Cauca, cuando tropas del Batallón de Alta Montaña N.°8 José María Vezga, Unidad orgánica del Comando Operativo Apolo, adelantaban labores de control militar de área, una mujer resultó muerta a causa de un disparo por parte de un integrante de la Fuerza", ha informado en un comunicado el Comando Específico del Cauca, de la Tercera División del Ejército.



El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha señalado que el personal involucrado en el hecho será cesado, según informaciones del diario "El Espectador". Asimismo, ha trasladado sus condolencias a los familiares de la víctima.



Uno de los testigos, que también encontraba en el coche, ha explicado que los militares salieron a la carretera de forma repentina ordenándole al conductor que se detuviera y, posteriormente, uno de los uniformados disparó directamente contra el coche provocando una herida mortal a la copiloto.



"Íbamos en el carro y salieron corriendo del monte los soldados, salieron hacia la vía. Uno ve gente que sale así corriendo que 'paren', que 'paren' y antes el amigo (conductor) paró. Preguntaron que 'qué' y entonces él les dijo que íbamos a la casa y siguieron diciendo que 'paren gonorreas', entonces el amigo les preguntó que 'cómo así que paren gonorrea, ¿ustedes quiénes son?'", ha manifestado el testigo.



Así, ha señalado que "cuando el militar llega y saca el fusil y pega como tres tiros, entonces el amigo se agachó, cuando ya le pegó tiros a la llanta y le pegó a la muchacha que iba adelante mío. Veníamos cuatro ocupantes en el carro".



"El marido de ella (la víctima) sí se alteró, yo me quedé quieto y ahí sí cuando vio que no estábamos en nada, ahí sí dijo 'la cagué, la cagué' y ya para qué", ha aseverado.



Por su parte, el comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter y ha lamentado lo sucedido. Además, ha asegurado que la unidad militar permanecerá atenta a los requerimientos judiciales.



El presidente colombiano, Iván Duque, ha condenado lo sucedido y ha ordenado al Ejército abrir las pesquisas pertinentes. "Condeno repudiable hecho ocurrido en Miranda, Cauca. He ordenado al Ministerio de Defensa y el Ejército disponer lo necesario para investigación con celeridad", ha expresado.



"El responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos acompañamiento", ha remachado. (I)