Mujer fingió ser un hombre para tener una relación con una adolescente

Georgia Bilham fue declarada culpable de los cargos de agresión sexual, luego de que besara a una adolescente tras haberse hecho pasar por un hombre para iniciar una relación amorosa con su víctima, en Reino Unido.

La víctima, quien ahora tiene 19 años, creía que Bilham era un chico y que se llamaba George. Durante sus citas ‘George’ se presentaba con una capucha que no permitía que se viera por completo su cara y alegaba que tenía que vestirse así por sus supuestos vínculos con una mafia internacional.

Además, ‘George’ le pedía a su víctima que se quitara los lentes que usa porque padece de miopía a u grado tal que podría ser considerada ciega.

Según el portal de noticias RT, “Bilham tenía aproximadamente 15 o 16 años cuando creó a 'George' por primera vez a través de la plataforma de mensajería Snapchat, pero pasó a la supuesta actividad sexual cuando ya era mayor de edad y tenía 19”.

