Al menos 4 muertos y 50 heridos por terremoto en Pakistán

Al menos cuatro personas murieron y 50 resultaron heridas este martes 24 de septiembre del 2019 en un terremoto de magnitud 5,8 grados en la escala de Richter en la Cachemira controlada por Pakistán, que sacudió además parte del país y provocó grietas en las carreteras y derrumbes de edificios.

"Cuatro personas han muerto y 50 han resultado heridas en la ciudad de Mirpur (este). También se han producido daños en edificios. Esperamos más detalles", dijo el portavoz de la Policía de la localidad, Irfan Saleem.

El terremoto se produjo a cinco kilómetros de la ciudad de Jehlum, en la Cachemira controlada por Pakistán, y por ahora la zona más dañada en esa región parece ser Mirpur.

That's scary!

An earthquake of magnitude 6.3 hit India-Pakistan border region near Jammu and Kashmir. Ya Allah reham.#earthquake pic.twitter.com/huKnNrTfBk