Temen numerosas muertes en Islas Ábaco, Bahamas, por huracán Dorian

El ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Darren Henfield, informó este lunes 2 de agosto del 2019 de que hay noticias de numerosos cuerpos flotando en las Islas Ábaco, el primer punto golpeado en el archipiélago atlántico por el huracán Dorian.

"Tenemos informes de cuerpos vistos, pero no podemos confirmar esos datos hasta que salgamos y los veamos", indicó Henfield en declaraciones a la cadena televisiva ZNS.

El funcionario sostuvo que los daños reportados en las Islas Ábaco fueron catastróficos, pero que habrá que esperar a que mejoren las condiciones para comprobar sobre el terreno cuál es el estado de la situación.

Henfield continuó diciendo que se le quiere transmitir a los ciudadanos que no es seguro salir todavía a las calles en las Islas Ábaco.

Massive flooding reported on Grand Bahama Island as Hurricane Dorian makes landfall. #Dorian #freeport # @Bahamaspress #Hurricane pic.twitter.com/izAElI8ewI

El funcionario indicó que las líneas eléctricas están caídas y los árboles derribados, tras asegurar que los equipos de rescate se trasladarán a las zonas donde hay información de personas que estaban en peligro tan pronto como sea posible.

El jefe de la Policía de Gran Bahama, Samuel Butler, pidió que se mantenga la calma hasta que pase la tormenta y las autoridades evalúen qué pueden hacer.

De acuerdo con la cadena de televisión Eyewitness News y el diario digital Bahamas Press un niño identificado como Lachino McIntosh murió ahogado por la fuerte subida de las aguas en Islas Ábaco por el paso del ciclón, mientras que su hermana está desaparecida. La abuela del niño confirmó la muerte del pequeño a medios locales.

FREEPORT| Live scenes from residents located Over-the-Bridge in Pine Bay Freeport community on Grand Bahama Island as Hurricane Dorian moves inland as a Cat 4 Hurricane. pic.twitter.com/uUJBqXCA4p