Murió el roble plantado por Macron y Trump en jardín de la Casa Blanca

El pequeño roble, entregado por el presidente francés Emmanuel Macron a su anfitrión estadounidense Donald Trump y plantado por los dos en el jardín de la Casa Blanca el 23 de abril de 2018, pereció y la hierba ya se ha apoderado del lugar donde se plantó el árbol, confirmó el periódico Le Figaro.

De acuerdo con el diario, el árbol, que brotó en un bosque en el departamento francés de Aisne, donde 2.000 soldados estadounidenses murieron durante la Primera Guerra Mundial y simbolizaba los fuertes lazos entre los dos países, no sobrevivió a la cuarentena fitosanitaria que le habían impuesto después de la plantación para evitar la propagación de enfermedades.

El presidente francés ofreció el joven roble a Trump con motivo de una visita de Estado a Washington el año pasado, y los dos se amontonaron a su alrededor bajo la atenta mirada de sus esposas y cámaras de todo el mundo.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN