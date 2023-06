MrBeast rechazó visitar el Titanic y se salvó de un fatídico final

Luego de la tragedia ocurrida con el sumergible que visitaba los restos del Titanic, curiosos detalles salen a la luz. Uno de ellos es la invitación que el popular youtuber MrBeast rechazó para bajar al fondo el mar y explorar lo que queda de la mítica nave.

Según un tuit del creador de contenido, cuyo verdadero nombre es Jimmy Donaldson, se salvó de un fatídico final. "Me invitaron a principios de este mes a viajar en el submarino del Titanic", aseguró el 25 de junio, tres días después de que se confirmara que la embarcación operada por OceanGate Expeditions implosionó a 1.600 pies del naufragio.

“Dije que no. Da un poco de miedo que pudiera haber estado en él”, comentó y volvió locos a los fans. Mr Beast acompañó esas palabras con el mensaje de invitación. En él se lee que alguien comenta que visitará el Titanic en un submarino a finales de mes (junio):

“Además, iré al Titanic en un submarino a fines de este mes. El equipo estaría encantado de tenerte. Estoy seguro de que también eres bienvenido a unirte”, se lee en la captura. Sin embargo, no se detalla quién envió el mensaje.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA