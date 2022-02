Ministro de Defensa británico lanza amenazas a Rusia

Ben Wallace, ministro de Defensa del Reino Unido, arremetió contra el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmando que su país puede derrotar a Rusia en un conflicto militar.

En una reunión con la ministra del Interior, Priti Pately varios soldados en el parlamento británico en Londres dijo que su ejército "Va a ser un ejército ocupado" y que "desafortunadamente, ahora tenemos un adversario ocupado en Putin, que se ha vuelto completamente demente".

El ministro recordó un hecho histórico cuando, "la guardia escocesa pateó el trasero al zar Nicolás I en Crimea en 1853. Siempre podemos hacerlo de nuevo". Wallace añadió que el zar Nicolás I "cometió el mismo error que Putin, porque no tenía amigos ni aliados".

Defence Secretary Ben Wallace has told military personnel that Vladimir Putin has gone "full tonto" over Ukraine, adding that the British army 'kicked the backside of Tsar Nicholas I in 1853 in Crimea' and 'can always do it again'.



