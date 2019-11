Ataque a familia mormona en México deja 9 muertos, incluidos 6 niños

Al menos nueve personas, entre ellas seis niños y tres adultos miembros de una familia mormona estadounidense asentada en el norte de México, murieron tras ser atacados en una emboscada, dijeron este martes 5 de noviembre de 2019, autoridades locales, en medio de la creciente violencia que vive el país.

La "masacre", como la describió Julián LeBarón activista y familiar de los asesinados ocurrió cuando tres mujeres que viajaban en tres vehículos con 14 niños fueron emboscadas por un comando armado. Al menos nueve personas murieron, entre ellos seis niños, y ocho menores lograron escapar.

Las mujeres se estaban trasladando desde un asentamiento en la localidad de Bavispe, en el estado de Sonora, hasta otro en La Mora, en Chihuahua, en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.

Julián LeBarón, que encontró los cuerpos de sus allegados, también manifestó sus sospechas de que el ataque fue el producto de la pelea que mantienen los cárteles del narcotráfico. "Yo mismo vi los cuerpos, la niña de 6 años está completamente en pedazos. Vi a una señora que quedó al volante, una niña estaba en pedazos de tanto balazo, otra señora quedó boca abajo; la bebé de pecho estaba viva, yo mismo la encontré", contó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confirmaron el martes en conferencia de prensa las cifras de fallecidos y dijeron que había además seis menores lesionados.

Agregaron que se estaban investigando las causas del ataque, y que no se descartaba que hayan sido confundidos por grupos criminales que se disputan el control de la región.

“No se saben las causas, si fue una confusión, si fue una agresión directa. Todo es hipotético”, dijo el mandatario mexicano.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes ayuda militar a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador para combatir a los cárteles de la droga en su país, después de que se conociera que varios miembros de la familia mormona LeBarón fueron asesinados en el norte de México supuestamente por narcotraficantes.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!