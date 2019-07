Merkel tiembla por tercera vez en un acto oficial

La canciller alemana, Angela Merkel, cuyo estado de salud ha despertado preocupación y desatado especulaciones, no sólo en Alemania, este miércoles 10 de julio de 2019, volvió a sufrir visibles temblores corporales durante una ceremonia oficial.

En las imágenes difundidas por las cadenas alemanas se puede ver como la canciller, que el próximo 17 de julio cumplirá 65 años, sufre un nuevo episodio de espasmos mientras suena el himno alemán, durante la recepción con honores militares del primer ministro finlandés, Antti Rinne.

Se trata del tercer episodio de espasmos que sufre Merkel en público en poco más de tres semanas, y en esta ocasión, a diferencia de las dos anteriores, aparentemente no trató de controlar los temblores.

"Me encuentro muy bien. Ya dije recientemente que todavía me encuentro en una fase de procesamiento (del incidente) de los honores militares con el presidente Zelenski. Aparentemente no está finalizado del todo, pero hay progresos y tendré que vivir con ello un tiempo" , declaró la propia Merkel en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro finlandés.

La canciller aseguró que "no hay de qué preocuparse" y reiteró que se encuentra "muy bien".

