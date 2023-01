Menor resaltó la dura realidad del abuso sexual a través de un cuento corto que ganó un premio en Colombia

El título del cuento corto dice: "El Monstruo de mi Cuarto". En apenas nueve líneas, este texto de un joven de 15 años conmovió a los organizadores del concurso en Medellín y por ello le designaron ganador. Sin embargo, tras estas palabras hay una dolorosa realidad.

Según reseñaron medios colombianos, El Metro de Medellín en conjunto con la caja de compensación Comfama, suelen realizar un concurso de cuentos cortos, es decir, de no más de 100 palabras. En este evento participó Miguel Ángel López, un joven de 15 años, quien se convirtió en el ganador al relatar una de las situaciones que muchas personas viven en sus casas.

El portal Momento 24, por ejemplo, indicó que este cuento generó todo tipo de reacciones. "En primer lugar muchos aplauden su capacidad para relatar diferentes situaciones en cortas palabras, sin embargo, otros han mostrado su preocupación, pues es una situación que viven muchos niños y jóvenes del país".

Este texto se volvió viral en el vecino país, por la forma de relatar este tipo de situaciones, con un final doloroso, dramático. Revista Semana indicó que tras conocerse que el texto ganador de inmediato explotaron las redes sociales para pedirle a las autoridades locales que investigaran el caso.

La Corporación Cariño, entidad que trabaja a favor de la niñez a través de estrategias educativas y promocionales que lleven al pleno ejercicio de sus derechos en Medellín, fue una de las primeras en comentar el relato de “El monstruo de mi cuarto”.

“El abuso sexual infantil es una dolorosa realidad sufrida muchas veces en silencio. Gran porcentaje se produce en el ámbito intrafamiliar. Por eso hablemos, escuchemos, hagamos visible lo invisible”, afirmó por medio de su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, su autor aclaró su situación personal a través de su cuenta de Facebook: "Saludo cordialmente a todas aquellas personas que han mostrado su interés y apoyo por mi relato pero no mal interpreten ya que no es mi caso y quiénes me conocen pueden acreditarlo... Mi madre es una hermosa administradora de empresas, soltera que siempre ha velado por mi bienestar en compañía de mis abuelos... Es lindo la preocupación pero es solo un relato de una sociedad que le aqueja el abuso. Gracias a todos".