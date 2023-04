Médico de Julián Figueroa reveló detalles de su muerte

La repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia, y del cantante Joan Sebastian, sigue levantando rumores y especulaciones. Los fans han cuestionado el retraso de los servicios funerarios del joven de 28 años, así como la causa de su muerte, una afección no muy común en gente de su edad.

"Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular", comentó Maribel Guardia en sus redes sociales.

No obstante, varias opiniones apuntan a que el infarto habría respondido a otras razones, como una sobredosis, por lo que su médico reveló detalles del informe de la Fiscalía General. “Nada, totalmente limpio. No hay lesiones, no hay violencia, fue muerte natural”, aseguró el galeno en una entrevista al programa mexicano Telediario.

Además, según el informe, su esposa Imelda Garza llamó al número de emergencia después de encontrarlo en una cama. "La señorita Imelda Garza manifiesta que su esposo se encontraba inconsciente en el cuarto para las visitas por lo cual solicitó los apoyos médicos", dijo Carlos Jiménez en el noticiero C4 en alerta, de Multimedios.

"Refiere su esposa que ella lo vio en el transcurso de la tarde, fue la última vez que lo vio cuando ingresó al cuarto para visitas manifestándole que se recostaría un rato en la cama porque tenía dolor de pecho", añade el informe que fue compartido por el portal E! News. Luego Garza quiso ver cómo seguía Julián y "lo encontró recostado sobre la cama y ya no respondió a ningún estímulo verbal". Imelda "lo tocó, le pidió que despertara, pero tampoco lo hizo", detalla el reporte.