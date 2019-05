May plantea nuevo acuerdo de Brexit con opción de segundo referéndum

La primera ministra británica, Theresa May, avanzó este martes 21 de mayo del 2019 que la tramitación del proyecto de ley del "brexit" en el Parlamento permitirá a los diputados votar sobre la convocatoria de un segundo referéndum acerca de la salida de la Unión Europea.

La jefa de Gobierno desgranó en un discurso un paquete de medidas con las que espera ganarse el apoyo de algunos diputados de la oposición para que la Cámara de los Comunes ratifique el acuerdo del "brexit", que ya ha sido rechazado en tres ocasiones.

El "nuevo acuerdo" que presentó May incluye una unión aduanera "temporal" con la UE, hasta las próximas elecciones generales en el Reino Unido, así como garantías para mantener los derechos laborales y los estándares medioambientales.

This afternoon I outlined a new Brexit deal so we can leave the European Union as soon as possible.



