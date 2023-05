Masacre en Texas: sobreviviente de un ataque narra lo sucedido

En una localidad rural, ubicada en el norte de Houston (Texas), se vivieron horas de espanto. El vecino de Wilson García acostumbraba a disparar su arma para “relajarse”. Sin embargo, el pasado viernes fue diferente.

El hombre se acercó a Francisco Oropeza, su vecino de 38 años, para pedir que disparase un poco más lejos de su caso, ya que su hijo de ocho meses no podía dormir por el ruido.

“Nos dijo que estaba en su propiedad y podía hacer lo que quisiera”, dijo García el domingo tras una vigilia en Cleveland, Texas, por su hijo de 9 años, asesinado en el ataque que se produjo poco después.

Tiempo después, García hizo cinco llamadas a la policía para pedir ayuda, ya que el sujeto se habría metido a su propiedad con la intención de dispararle.

“Le dije a mi esposa ‘entra. Este hombre ha cargado su arma’”, dijo García. “Mi esposa me dijo que fuera dentro porque ‘no me disparará a mí, soy una mujer”, según The Independent.

Así lo hizo y como saldo dejó la muerte de la esposa e hijo de García; más dos mujeres que protegieron a los otros dos hijos del hombre.

“Intento ser fuerte por mis hijos…Mi hija lo entiende un poco. Es muy difícil cuando empieza a preguntar por mamá y por su hermano (mayor)”, mencionó García entre lágrimas.

La policía busca a Oropeza que se encuentra prófugo. Además se ofreció una recompensa de USD 80.000 por cualquier información para dar con su paradero.