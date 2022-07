Marvel prepara la llegada del primer Sipder-Man homosexual

Spider-Man tendrá un nuevo protagonista y será un diseñador de modas homosexual que debutará en los comics en septiembre de este año.

El personaje, que se llamará Web-Weaver y, según su creador, Steve Foze, es un “"diseñador de moda en Van Dyne no muy amable que obtiene poderes arácnidos y nos muestra un tipo de Spider-Man muy diferente".

Entre tanto, el diseño de Web-Weaver está a cargo del artista de cómics Kris Anka, quien ya trabajó anteriormente en otros proyectos del Universo Marvel.

“'Edge of the Spider-Verse' es una serie de cómics de cinco números sobre diferentes variantes de Spider-Man, escritas por Steve Foxe, Mark Bagley, Dan Slott, Alex Segura y Karla Pacheco”, publica el portal de noticias RT.

Web-Weaver

my design for the brand new Spider, debuting in Edge of Spider-verse 5 pic.twitter.com/vl2qVUtGVq