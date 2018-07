El planeta rojo y la "Luna de sangre" se alían en un espectáculo celeste

El eclipse lunar más largo del siglo XXI empezó a teñir de rojo este 27 de julio a nuestro satélite, mientras que Marte, casi en su punto más cercano a la Tierra, brillará con todo su esplendor.

El doble espectáculo podrá observarse a simple vista, sin necesidad de protección como ocurre con los eclipses de Sol, con la salvedad de las nubes.

El eclipse, que corresponde al momento en que la Luna se sumerge en la sombra de Tierra, podrá verse total o parcialmente en medio mundo: África, Europa, Asia y Australia. Pero es en el este y el sur de África, Oriente Medio e India donde mejor se apreciará el espectáculo.

En todos los países concernidos se organizaron actividades para observar el fenómeno.

Cerca del lago Magadi, a 100 km al suroeste de Nairobi, una pareja, Susan Muraban y Chu Owen, instalaron su propio telescopio para que los vecinos pudieran admirar el espectáculo.

"Ya lo hicimos cuando el eclipse solar de 2016", dijo Susan Murabana, de 39 años. En esa ocasión vinieron unos 300 miembros de la comunidad local, en su mayoría indígenas Masai. "Es la forma de darles una oportunidad" para poder observar ese tipo de fenómenos, explicó Susan, mientras su marido instalaba el aparato.

El lago Magadi está en una región aislada, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades.

En América Latina el eclipse será visible en la penumbra crepuscular del viernes en la costa oriental del continente, en Brasil, Uruguay y Argentina, aunque el invierno austral puede complicar la observación del fenómeno.

